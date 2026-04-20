Missione Champions contro la Cremonese. Il Mattino in apertura: "CambiaNapoli"

"CambiaNapoli". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Mattino, che si concentra sul Napoli guardando ai prossimi impegni di campionato. Gli azzurri infatti dovranno ripartire al meglio dopo la sconfitta subita sabato contro la Lazio, passata al Maradona sul risultato di 0-2. Il tecnico Antonio Conte non fa drammi, sebbene i partenopei siano stati agganciati al secondo posto dal Milan con 66 punti. L'obiettivo, ovviamente, sarà ripartire al meglio nel 34esimo turno di campionato che verrà inaugurato proprio al Maradona.

Il Napoli infatti venerdì sera ospiterà la Cremonese, cercando una vittoria che manca dallo scorso 6 aprile contro il Milan. Tra le buone notizie per Conte c'è quella del rientro di Amir Rrahmani, pronto a riprendersi un posto al centro della difesa. Il tecnico però cambierà qualcosa anche negli altri reparti, visto che sulla trequarti sembra pronto a rilanciare Elmas e Alisson Santos per dare una scossa dopo la brutta prova offerta contro i biancocelesti.

Il Napoli questa mattina si ritroverà per gli allenamenti e Conte non ha nascosto la stanchezza della formazione azzurra. Allo stesso tempo, l'allenatore ha ribadito l'importanza di conquistare il secondo posto, utile anche per la qualificazione alla Supercoppa Italiana. Nessun faccia a faccia invece tra Conte e De Laurentiis per il futuro, che tanto per l'allenatore quanto per il Napoli è ancora tutto da decifrare.