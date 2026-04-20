Pari con l'Atalanta, corsa Champions in salita. Il Romanista: "Chi si ferma è perduto"
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Dallo scontro diretto con l'Atalanta nel weekend è emersa una prova concreta e di carattere dei giallorossi, che per poco non sono riusciti a trovare il gol del sorpasso. Ma al super gol di Krstovic ha risposto Hermoso, così la partita dell'Olimpico è finita 1-1, lasciando i capitolini al quinto posto e pari merito con il Como (58 punti), in ritardo di cinque lunghezze sulla Juventus e il quarto posto da qualificazione in Champions.
"Chi si ferma è perduto", l'avviso lanciato da Il Romanista a Gasperini e i suoi: nelle ultime cinque partite di campionato non bisognerà lasciare punti per strada e avere rimpianti per giocarsi l'accesso alla competizione più importante per i club.
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