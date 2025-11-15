Ciro Immobile si sbilancia sul rientro, Corriere di Bologna: "Torno con l'Udinese"
"Ciro Immobile si sbilancia sul rientro: 'Torno con l'Udinese'" scrive il Corriere di Bologna in prima pagina quest'oggi soffermandosi sulle condizioni dell'attaccante rossoblù, fermo per infortunio dall'inizio del campionato ma ormai vicino al ritorno in campo.
Ciro Immobile sta tornando. Una data ufficiale non c'è ancora ma l'attaccante ieri si è sbilanciato: "Torno contro l'Udinese". Lo ha detto lo stesso giocatore ai tifosi che ieri lo hanno accolto come un eroe durante l'evento al Macron Store di Galleria Cavour insieme al suo compagno Jens Odgaard.
Parole accolte con un sorriso da tutti, una speranza legittima per questa sosta del campionato che può rappresentare la svolta positiva della sua stagione.
