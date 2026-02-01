Conte perde il suo capitano, La Repubblica (ed.Napoli): "Di Lorenzo out per infortunio"

Successo casalingo per il Napoli che si è imposto per 2-1 sulla Fiorentina e si è rilanciato per la lotta ai quarti alti della graduatoria. La brutta notizia è il grave infortunio a Giovanni Di Lorenzo che starà fuori fino al termine della stagione. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione napoletana de La Repubblica: "Il Napoli supera la Fiorentina (2-1) ma perde Di Lorenzo per infortunio".