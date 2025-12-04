Coppa Italia, avanti Chivu. Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Pio c'è"
TUTTO mercato WEB
In occasione della prima pagina di oggi, il Corriere dello Sport sceglie il seguente come titolo principale: "Pio c'è". L'Inter va avanti in Coppa Italia: travolto 5-1 il Venezia, nei quarti Roma a Torino. La festa a San Siro comincia con Diouf, al primo gol in maglia nerazzurra. Il centravanti nerazzurro realizza il 2-0, poi doppietta di Thuram e il quinto è di Bonny.
"Napoli ovunque" è un altro titolo presente in prima pagina. La formazione partenopea elimina il Cagliari e resta in corsa su 4 fronti. Al Maradona finisce 10-9: Lucca porta avanti Conte, poi nella ripresa segna Esposito. Decisiva la rete dal dischetto di Buongiorno. Domenica sera il ritorno di Spalletti.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Marco Conterio La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Le più lette
1 La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Juve, un ko dietro l'altro: rottura del menisco per Gatti. Lui e Vlahovic si operano: "See you soon"
Coppa Italia, il tabellone: Juventus-Atalanta il primo quarto di finale in attesa delle sfide di gennaio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile