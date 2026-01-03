Costacurta sul bus degli angeli. La Repubblica Milano: "Con Achille e Martina notte speciale"
TUTTO mercato WEB
"Con Achille e Martina notte speciale" scrive La Repubblica Milano in prima pagina. "Sono un grande tifoso dei City Angels. Fanno qualcosa di eccezionale e chi vive a Milano lo sa bene". Alessandro Costacurta ha trascorso la notte di San Silvestro con la moglie Martina Colombari e il figlio Achille sul "bus degli angeli", che ogni sera gira per la città offrendo cibo, bevande calde e indumenti pesanti ai tanti clochard che vivono per strada.
"Se ne esce arricchiti, ho visto mio figlio felice. L'idea è nata da lui. Voleva fare qualcosa di concreto per gli altri. Evidentemente ha visto quanto siamo sereni e appagati io e mia moglie quando rientriamo a casa dopo aver fatto volontariato".
Altre notizie Rassegna stampa
Gilardino sfida il Genoa. Il Tirreno (ed. Pisa): "Serviranno disciplina e un pizzico di sana follia"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Le più lette
3 Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
4 Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
Serie A
Serie B
Serie C
Nello Cutolo: "Arena aveva richieste dalla B, ma ci ha scelto. Quando l'Arezzo chiama i giocatori corrono"
Pronostici
Calcio femminile