Costacurta sul bus degli angeli. La Repubblica Milano: "Con Achille e Martina notte speciale"

"Con Achille e Martina notte speciale" scrive La Repubblica Milano in prima pagina. "Sono un grande tifoso dei City Angels. Fanno qualcosa di eccezionale e chi vive a Milano lo sa bene". Alessandro Costacurta ha trascorso la notte di San Silvestro con la moglie Martina Colombari e il figlio Achille sul "bus degli angeli", che ogni sera gira per la città offrendo cibo, bevande calde e indumenti pesanti ai tanti clochard che vivono per strada.

"Se ne esce arricchiti, ho visto mio figlio felice. L'idea è nata da lui. Voleva fare qualcosa di concreto per gli altri. Evidentemente ha visto quanto siamo sereni e appagati io e mia moglie quando rientriamo a casa dopo aver fatto volontariato".