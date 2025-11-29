Cronache di Salerno e i lavori all'Arechi: "Si devono ricavare 250 posti nella Curva Nord"
Cronache di Salerno dedica spazio al calcio in prima pagina. E in particolare all'Arechi. "La riconfigurazione entra nel vivo, si devono ricavare 250 posti nella Curva Nord". Si attendono dunque i lavori allo stadio che ospita la Salernitana.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
