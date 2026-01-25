Delusione Lazio, Il Tempo titola questa mattina: "A Lecce finisce solo 0-0"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Il Tempo, con il seguente titolo proposto in prima pagina e nello specifico in taglio alto: "Delusione Lazio, è colpa di Lotito: a Lecce finisce solo 0-0". Prosegue il campionato scialbo della squadra di Sarri, alle prese con l'ennesimo addio importante ovvero di Romagnoli.

Il tecnico a fine partita: "Inutile far polemica in questo momento. Quando a giugno ho saputo che il mercato era chiuso ho fatto una premessa ai tifosi, avrei sopportato tutto e sarei andato avanti per rispetto del nostro popolo. Vediamo come finiscono tutte le situazioni, magari da qui a fine mercato arrivano due 2005 fortissimi e uno cambia opinione".