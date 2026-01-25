Lazio, a Lecce nel caos. Corriere della Sera (ed. Roma): "Sarri deluso dal mercato"
Finisce con uno 0-0 la trasferta di Lecce per la Lazio. La squadra di Maurizio Sarri non va oltre il pari contro i giallorossi di Eusebio Di Francesco e rimangono attardati in classifica rispetto alle posizioni che valgono la qualificazione in Europa. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione romana del Corriere della Sera: "Lazio a Lecce nel caos. Sarri deluso dal mercato: il futuro è in bilico".
