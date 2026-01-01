Emozione derby, La Repubblica Milano: "Ranocchia: 'Inter, se vinci è Scudetto"
TUTTO mercato WEB
Andrea Ranocchia: “Che emozioni il derby della Madonnina. Inter, se vinci è scudetto” scrive La Repubblica Milano. Intervista all'ex difensore nerazzurro in vista della stracittadina milanese: “Con i tre punti il Milan terrebbe tutto aperto se vince l'Inter invece...".
Anche quando in tanti storcevano il naso per la scelta dell’Inter di chiamare Chivu per sostituire Inzaghi, Andrea Ranocchia si era schierato a favore del suo ex compagno di squadra: "Ho avuto la fortuna di giocare con Cristian, poi l’ho visto quando allenava la Primavera nerazzurra. Non ho mai avuto dubbi sul suo valore. Eppure, è riuscito a stupirmi".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Vlahovic ora può restare. Rinnovi di Spalletti e Locatelli: la situazione. E per l’estate torna l’ipotesi Kolo Muani Inter, per la fascia Palestra è il preferito. Pio Esposito incedibile. Roma, Malen verrà riscattato
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte della nostra forza"