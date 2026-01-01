Emozione derby, La Repubblica Milano: "Ranocchia: 'Inter, se vinci è Scudetto"

Andrea Ranocchia: “Che emozioni il derby della Madonnina. Inter, se vinci è scudetto” scrive La Repubblica Milano. Intervista all'ex difensore nerazzurro in vista della stracittadina milanese: “Con i tre punti il Milan terrebbe tutto aperto se vince l'Inter invece...".

Anche quando in tanti storcevano il naso per la scelta dell’Inter di chiamare Chivu per sostituire Inzaghi, Andrea Ranocchia si era schierato a favore del suo ex compagno di squadra: "Ho avuto la fortuna di giocare con Cristian, poi l’ho visto quando allenava la Primavera nerazzurra. Non ho mai avuto dubbi sul suo valore. Eppure, è riuscito a stupirmi".