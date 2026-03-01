Genoa ko a San Siro, Il Secolo XIX titola: "Così l'Inter rimane un tabù per il Grifone"
Alla fine vince l'Inter. Il Genoa prova a tenere botta a San Siro ma la squadra di Cristian Chivu fa valere il suo superiore tasso tecnico imponendosi 2-0 nell'anticipo del sabato sera. Decisivi i gol realizzati da Dimarco e, su calcio di rigore, da Calhanoglu. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Dimarco trova l'eurogol, poi un rigore. Così l'Inter rimane un tabù per il Grifone".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
