Gila torna al Ferraris da avversario. Il Secolo XIX: "Genoa, sfida già fondamentale con il Pisa di Gilardino"
TUTTO mercato WEB
"Genoa, sfida già fondamentale con il Pisa di Gilardino" è il titolo che campeggia nel taglio basso della prima pagina a firma Il Secolo XIX. Oggi alle 15, al Ferraris, il Grifone aspetta il Pisa in una fondamentale sfida salvezza. A guidare i toscani c'è Alberto Gilardino, che dopo aver guidato il Genoa a una storica promozione in A, torna al Ferraris da avversario.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Le più lette
4 Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
Serie A
Solomon, gli infortuni, i gol col Leeds, il sostegno all’IDF: chi è il nuovo giocatore della Fiorentina
Serie B
Serie C
Nello Cutolo: "Arena aveva richieste dalla B, ma ci ha scelto. Quando l'Arezzo chiama i giocatori corrono"
Pronostici
Calcio femminile