Autogol degli Azzurri. La Verità: "Prendono in giro la Bosnia. A Zenica ci sarà l'inferno"
TUTTO mercato WEB
"Autogol degli Azzurri. Prendono in giro la Bosnia" scrive La Verità in prima pagina quest'oggi. In rete il video dei nostri che esultano per la qualificazione degli slavi, ritenuti più teneri del Galles. Pessima mossa, a Sarajevo gli animi si scaldano.
L’Italia del Ct Gennaro Gattuso si avvia allo spareggio mondiale in Bosnia con un approccio pessimo: gli azzurri esultano in diretta tv alla vittoria degli slavi (ritenuti più abbordabili del Galles) e a Sarajevo gli animi si scaldano. Poi c’è l’inchiesta sui cecchini italiani che fecero il «safari» durante la guerra, che pagavano per sparare ai civili durante la guerra".
Altre notizie Rassegna stampa
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile