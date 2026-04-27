Gran rimonta del Toro ma lo Scudetto è vicino, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Inter, è tuo"

"Inter, è tuo" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Gran rimonta del Toro ma lo Scudetto è a 3 punti. A 4 giornate dalla fine i nerazzurri hanno 10 punti di vantaggio e domenica prossima a San Siro contro il Parma possono festeggiare. Marotta intanto rassicura tutti: "Tifosi tranquilli, noi estranei agli scandali, siamo sempre stati corretti".

Il pari di San Siro - "Fischi e Champions" scrive il quotidiano rosa nel suo taglio alto commentando così lo scialbo 0-0 tra Milan e Juventus che avvicina i rossoneri alla qualificazione Champions ma non incanta dal punto di vista dello spettacolo. Como e Roma restano a distanza.