I gol e Spalletti: svolta Juve? Tuttosport titola: "Vlahovic, si riaprono le porte"
In occasione della prima pagina di questa mattina, Tuttosport opta per il seguente come titolo principale: "Vlahovic, si riaprono le porte". Gioca meglio e segna di più di chi avrebbe dovuto relegarlo ai margini, con i tifosi è di nuovo amore. Chiellini ha cavalcato le parole del tecnico: la società può accettare condizioni più morbide per il rinnovo. E l'infortunio non preoccupa per il derby. Di Livio: "Juve, allo scudetto devi credere".
Si parla anche dell'altra metà di Torino, con il seguente titolo: "Baroni e il primo derby proibito: sogni Toro". Negli ultimi 20 anni, debutti stregati per i tecnici granata contro la Juve: solo Nicola ha strappato un pari, poi tutte sconfitte. Colucci, il vice in panchina, porterà fortuna?
La Fiorentina ha scelto, Paolo Vanoli sarà l'allenatore. Intanto Galloppa guida la squadra a Magonza
