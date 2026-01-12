Il Milan frena. Pari tra Inter e Napoli, Corriere della Sera: "Spettacolo e 4 gol"

Mentre il Milan non è riuscito a strappare qualcosa di più dell'1-1 al Franchi contro la Fiorentina, Inter e Napoli si sono scornate a San Siro ma McTominay è sempre riuscito a riportare in equilibrio la partita. "Spettacolo e 4 gol", riassume il Corriere della Sera in taglio alto e in prima pagina stamane. Finisce dunque in parità (2-2) il big match tra nerazzurri e azzurri, con l'espulsione di Antonio Conte per proteste. Oltre al centrocampista scozzese, invece, sul tabellino si ergono Dimarco e Calhanoglu.

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha commentato così l'esito in conferenza stampa: "Due squadre forti che hanno provato ad esprimere la loro qualità e ambizioni. Partita seria e vera, con intensità e qualità. Entrambe hanno provato a portarla a casa. Difficoltà difensive? Metti in difficoltà andando a prendere a uomo. Non avendo raddoppi e te la devi giocare sui duelli. Bisogna accettare anche perdere qualche duello perchè subentra anche la qualità dell'avversario. Akanji però per me ha fatto una grande gara su Hojlund".

Cristian Stellini, vice allenatore del Napoli, ha invece dichiarato: "Una grande partita e una grande consapevolezza del valore della squadra. Abbiamo giocato contro una squadra in grande condizione. I ragazzi guardano sempre avanti con fiducia e abbiamo creduto anche di poterla vincere. Abbiamo creato in apertura di secondo tempo ed è stato un peccato aver subito gol nel miglior momento. Ci siamo meritati questo punto".