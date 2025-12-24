Il Napoli è Conte dipendente, la Repubblica: "De Laurentiis vuole blindarlo fino al 2029"

Su la Repubblica si analizza il Napoli di Conte e il futuro del tecnico. Secondo quanto si legge sul quotidiano il presidente De Laurentiis sta lavorando al rinnovo del suo allenatore, che ha il contratto in scadenza nel 2027. Altro che “pec”, divorzi o storie tese. Il condottiero azzurro va blindato e in fretta, anche per la gioia e la tranquillità dei giocatori, che in Arabia (parola di Politano) hanno giurato fedeltà al loro allenatore. Conte non si discute, si segue. Per questo De Laurentiis proverà a blindare l’allenatore con un altro biennale, fino al 2029. Nel volo di rientro dall’Arabia i due sono stati inseparabili: nessuna tensione per il blocco del mercato imposto al club a gennaio, tanto in panchina c’è chi risolve i problemi.

A Riad mancavano De Bruyne, Anguissa, Meret e Gilmour, mentre Lukaku ha fatto da spettatore. Ma gli azzurri hanno trionfato lo stesso. Le premesse per aprire un ciclo sembrano esserci tutte, insomma. E anche dal tecnico stanno arrivando segnali di apertura verso il suo presidente, dopo le divergenze della scorsa stagione e i dubbi legati alla mancanza di un centro sportivo all’altezza. È tornato il sereno e nel futuro della coppia si intravedono altri successi, per questo l’ipotesi di un contratto più lungo stuzzica entrambi.