"Inter, è già addio alla Champions". La prima pagina del Corriere della Sera

Anche il Corriere della Sera dedica un titolo della sua prima pagina odierna all'Inter, eliminata dal Bodo/Glimt ai playoff di Champions League. I nerazzurri non riescono a ribaltare la sconfitta dell'andata e vengono sconfitti dai norvegesi anche al ritorno: "Inter, è già addio alla Champions", si legge sul quotidiano generalista.

"C'è amarezza per la sconfitta - ha detto Cristian Chivu in conferenza stampa -. Abbiamo cercato di sbloccarla in tutti i modi, avessimo segnato l'1-0 avremmo messo in difficoltà un avversario che ha difeso con un blocco stretto chiudendo bene gli spazi. Nella ripresa abbiamo perso energie e abbiamo commesso l'errore che ci è costato il gol. Poi abbiamo perso le distanze e abbiamo preso il secondo gol. Bisogna fare i complimenti all'avversario. La Champions ha tanta competitività, ci sono squadre che se arrivano a questo punto qualcosa hanno. Lo hanno fatto vedere a Dortmund, con l'Aletico, col City e con noi. Approfittano del fatto che non giocano e hanno molte più energie di chi gioca ogni tre giorni ma non è una scusante. Potevamo fare meglio in Norvegia e stasera (ieri, ndr), non è andata come volevamo ma il calcio è così. Bisogna accettarlo, ci hanno battuti due volte e bisogna rendere loro i meriti perché sono stati più bravi".