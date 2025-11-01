Italiano a metà. Corriere di Bologna: "Nel derby col Parma in panchina ancora Niccolini"

"Italiano a metà nel derby col Parma" scrive il Corriere di Bologna in prima pagina quest'oggi. Ieri il tecnico ha diretto l'allenamento con la mascherina ma serve ancora qualche precauzione per mister Italiano: al Tardini, nel derby con il Parma, in panchina siederà ancora, con ogni probabilità, Niccolini.

L'allenatore del Bologna torna operativo dopo il ricovero per la polmonite ma con grande cautela: a Parma probabile la presenza in panchina del secondo allenatore Niccolini.

Con la polmonite e con i suoi strascichi non si scherza e lo staff medico rossoblù in queste ore, visto anche l’arrivo dell’autunno, ha consigliato al tecnico di avere ulteriore cautela e pazientare ancora un po’.