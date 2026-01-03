Juve all'assalto. L'apertura di Tuttosport: "Scudetto e mercato, Spalletti c'è"
TUTTO mercato WEB
Svolta e conferme in casa Juventus, dove ci si prepara ad affrontare le tre partite più importanti prima della sfida al Napoli di Conte. 9 punti in 9 giorni nelle tre sfide che anticipano il match con gli azzurri è infatti l'obiettivo dei bianconeri. "Scudetto e mercato, Spalletti c'è" titola a riguardo Tuttosport. Il quotidiano oggi in edicola sottolinea la volontà della dirigenza bianconera di rincorrere il sogno scudetto e per farlo lavora sui rinforzi.
Tra i nomi più caldi c'è quello di Frattesi che dopo aver detto no al Fenerbahce si appresta a tornare dal suo ex ct. Capitolo Thuram, c'è aria di rinnovo.
Articoli correlati
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Le più lette
4 Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
Serie A
Solomon, gli infortuni, i gol col Leeds, il sostegno all’IDF: chi è il nuovo giocatore della Fiorentina
Serie B
Serie C
Nello Cutolo: "Arena aveva richieste dalla B, ma ci ha scelto. Quando l'Arezzo chiama i giocatori corrono"
Pronostici
Calcio femminile