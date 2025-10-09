Juve, scelto il braccio destro di Comolli per il mercato. Tuttosport: "Ottolini ds"
In occasione della prima pagina di oggi di Tuttosport, il titolo principale è quello riportato di seguito: "Ottolini ds". la Juventus ha dunque scelto chi affiancherà Comolli per quanto riguarda il mercato. Il dirigente può sciogliere in anticipo il rapporto con il Genoa in scadenza nel 2026. Per quanto riguarda la rosa, sugli esterni piace un altro rossoblù ovvero Norton-Cuffy. Questione rinnovo Yildiz: mezzo milione a stagione di distanza con la società.
Si parla anche dell'altra metà di Torino, con il titolo seguente: "Aboukhlal e Vlasic, tormenti Toro". Il croato è un equivoco tattico che Baroni non riesce a risolvere, il marocchino (acquisto più costoso dell'estate) langue in panchina. Nel frattempo il Napoli, avversario alla ripresa, perde Lobotka e Politano.
