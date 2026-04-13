Juventus, prove di futuro con vista Champions. TuttoSport:"Lucio & John sempre più vicini"

Il legame tra John Elkann e Luciano Spalletti è il cuore pulsante del nuovo corso della Juventus. La presenza della proprietà alla New Balance Arena, accompagnata da tutta la famiglia, non è stata solo una visita di cortesia, ma un segnale politico e umano fortissimo. Elkann è apparso entusiasta della crescita della squadra e della qualità del gioco espresso, tanto da spingere personalmente per il rinnovo del tecnico fino al 2028.

Questa vicinanza pubblica di Elkann segna una rottura con il passato: raramente il numero uno di Exor si era mostrato così coinvolto emotivamente, neppure durante il ciclo dei nove scudetti. La stima per Spalletti va oltre i semplici risultati; si basa sulla convinzione di aver finalmente trovato l'uomo giusto per evitare nuove rivoluzioni fallimentari dopo i tentativi con Maurizio Sarri, Andrea Pirlo, Massimiliano Allegri, Thiago Motta e Igor Tudor.

Dal canto suo, Spalletti ha accolto con favore l'appoggio della società, invitando apertamente Elkann anche all'interno dello spogliatoio. L'allenatore toscano ha ribadito che l'ambizione della proprietà deve essere onorata sul campo: la Juventus ha il dovere di stare ai vertici e la qualificazione in Champions League deve essere considerata una conseguenza naturale del blasone del club.

Il successo contro l'Atalanta è stato firmato proprio dalle "spallettate", ovvero le intuizioni tattiche del tecnico: dal rilancio di Emil Holm come titolare alla gestione strategica di Jeremie Boga e del portiere Michele Di Gregorio, tornato protagonista dopo un periodo in panchina. Accanto ad Elkann, a seguire da vicino la fase cruciale della stagione per blindare il quarto posto, c'era anche l'amministratore delegato Damien Comolli, a testimonianza di un club compatto verso l'obiettivo.