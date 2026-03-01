Oggi arriva la Lazio, La Repubblica (ed. Torino) "D'Aversa avvisa: 'Il Toro rischia la B'"
Inizia l'avventura di Roberto D'Aversa sulla panchina del Torino. Oggi alle 18 i granata sfideranno la Lazio per cercare punti salvezza. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione torinese de La Repubblica: "D'Aversa avvisa: 'Il Toro rischia la B, taglierò fuori chi non lo capisce'".
Editoriale di Luca Calamai Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
