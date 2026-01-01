L'Atalanta ci ha preso gusto, Corriere di Bergamo: "L'altra rimonta passa dal Sassuolo"
Lo stralcio calcistico della prima pagina del Corriere di Bergamo è interamente dedicato all’Atalanta, impegnata in trasferta contro il Sassuolo. Il titolo principale scelto dal quotidiano è “L’altra rimonta passa dal Sassuolo”, a sottolineare l’importanza della gara nel percorso stagionale della squadra di Gasperini.
Nel sommario si entra nel dettaglio degli obiettivi nerazzurri: “Vincere per inseguire il quinto posto e recuperare in differenza reti sul Como”, con un chiaro riferimento alla classifica e alla necessità non solo di fare risultato, ma anche di migliorare il saldo gol. L’articolo richiama il momento dell’Atalanta, attesa al Mapei Stadium per dare continuità alla propria rincorsa europea, evidenziando come la sfida con il Sassuolo rappresenti un passaggio chiave sia dal punto di vista mentale sia da quello numerico.
A completare il quadro, nel box di approfondimento laterale compare il titolo “Un altro mondo 4 mesi dopo Juric: avanti con i sogni”, che allarga lo sguardo sul percorso della squadra e sul cambiamento vissuto negli ultimi mesi, alimentando ambizioni e prospettive in questo finale di stagione.
