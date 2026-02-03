L'autogol di Malen costa caro. Il Messaggero titola: "La Roma si ferma e la Juve allunga"

La Roma cade ad Udine nel posticipo del lunedì della 23^ giornata di Serie A e perde la partita ed il quarto posto in classifica. Tante occasioni non sfruttate per i giallorossi e quindi ne approfitta ad inizio ripresa il centrocampista della formazione padrone di casa Ekkelenkamp che calcia una punizione sulla quale è determinante per battere Svilar la deviazione di Maleh. Nel finale a nulla serve il pareggio di Cristante, perché l’arbitro annulla per fuorigioco di Tsimikas.

Con questo ko i giallorossi viene sorsata dalla Juventus e resta a due punti dal quinti posto. I bianconeri invece restano noni agganciati alla Lazio con 32 punti.

Queste le parole di Gasperini nel post match: “Era una partita molto chiusa, anche loro hanno fatto due tiri dalla distanza ed era difficile per entrambe. È stata una partita non bella sul piano tecnico. Cercavamo di più, questi sono campi difficili e con gli episodi puoi vincere o perdere. C'è stata un po' di sfortuna e c'è anche stata anche un po' di imprecisione negli ultimi metri".