L'Inter si riscatta subito, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Bella risposta"
"Bella risposta": questo è il titolo principale della prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il riferimento è all'Inter, che si rialza subito dopo la sconfitta di Napoli: vetta a -3. Doppio Calha, magico Sucic: Fiorentina battuta 3-0 e contestata dai suoi tifosi. Chivu aggancia il Milan al terzo posto, Pioli nei guai.
In primo piano anche la Juventus, tra campo e nuova guida tecnica. Ecco il titolo sui bianconeri, in taglio alto: "La Juve riparte. E ora Spalletti". Tris all'Udinese, oggi firma il nuovo tecnico. Vlahovic e Yildiz si riaccendono: rigori e giocate, sono già oltre Tudor.
Editoriale di Ivan Cardia Spalletti l'uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l'ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
