L'Inter travolge il Como, il Corriere dello Sport in prima pagina: "Chivu power"

"Chivu power": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Bellezza Inter: poker al Como e primo posto. Christian vince 4-0 e vola a quota 30: decimo successo, 32 gol in 14 gare. Apre subito Lautaro, nella ripresa segnano Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto. +2 rispetto al 2024, martedì a San Siro arriva il Liverpool.

In taglio alto, spazio al big match di questa seria con il seguente titolo: "Napoli, rieccolo". Spalletti torna da avversario con la Juve (20.45). L'allenatore del terzo scudetto per la prima volta contro al Maradona: "Una storia immortale". Ma c'è l'incognita dell'accoglienza dei tifosi. Conte con Elmas e McT a centrocampo, Lucio lancia David e Yildiz.