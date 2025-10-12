L’Italia vince con l'Estonia ma la Norvegia resta a -6. Il Messaggero: “Mondiale lontano”
TUTTO mercato WEB
“Il Mondiale resta lontano” scrive questa mattina Il Messaggero in riferimento alle gare di qualificazione per la Coppa del Mondo del 2026 disputate ieri.
L’Italia non fallisce l’appuntamento in Estonia, vincendo con un solido 1-3, ma la vittoria non accorcia il divario di sei punti dalla Norvegia, che nel pomeriggio aveva strapazzato Israele con un netto 5-0. Ad Haaland e compagni baserà vincere la prossima partita a novembre contro Estonia per arrivare all’appuntamento con una qualificazione (quasi) certa.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Le più lette
1 Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Primo piano
Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Serie A
Serie B
Serie C
Rimini, D’Alesio: "Con i ragazzi e il lavoro, non il contrario. Stiamo ritrovando ordine e identità"
Calcio femminile