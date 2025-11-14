L'Italia vince, ma ai tifosi non basta. La Repubblica titola: "Tifo contro gli azzurri"

L'Italia di Gennaro Gattuso vince ancora (seppur soffrendo), ma durante il match di Chisinau contro lo Moldavia sono arrivati anche tanti cori di contestazione verso la Nazionale. Un atteggiamento che non è andato giù al ct azzurro e che viene evidenziato oggi sulla prima pagina de La Repubblica: "Tifo contro gli azzurri che battono la Moldova", sintetizza il quotidiano generalista in un box proposto sul taglio alto.

Parlando davanti alle telecamere di Rai Sport nell'imminente post partita, Ringhio non ha trattenuto il fastidio per quanto accaduto, parlando di "vergogna" e non solo: "Ho visto un'Italia che ha giocato, siamo stati là e loro non hanno mai tirato in porta. Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto quello che dovevamo e dato minutaggio a dei ragazzi. Mi dispiace per i cori che ho sentito, è una vergogna. Pensiamo a lavorare, andiamo avanti. Amareggiato? Sì, perché è il momento di stare uniti. La squadra sta combattendo in campo e venire in trasferta sentire tifosi che contestano la squadra non lo accetto. Noi comunque andiamo avanti. Sei partite di fila vinte in un girone non bastano per la qualificazione? Non dovete chiederlo a me, ma a chi fa i gironi e le regole. Nel '94 c'erano due squadre africane, adesso otto. Ai nostri tempi, la miglior seconda andava direttamente ai Mondiali. Le difficoltà ci sono e lo sappiamo bene".