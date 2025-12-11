Mou incarta Conte e lo batte 2-0. Il Corriere del Mezzogiorno: “Napoli in letargo”

È andata in archivio anche la sesta giornata di Champions League e per le italiane è stata una dir giorni in chiaro scuro. Dopo la vittoria dell’Atalanta e la sconfitta dell’Inter martedì sera, ieri a vincere è stata la Juventus mentre a perdere è stato il Napoli.

I bianconeri, dopo un bruttissimo primo tempo, si sono imposti contro il Pafos nella ripresa per 2-0 grazie alle reti in pochi minuti di McKennie e David. Stesso risultato quello maturato al Da Luz tra Benfica e Napoli, con la banda di Mourinho trascinata da Richard Rios, autore del primo gol e dell’assist per il raddoppio di Martins.

Queste le parole di Antonio Conte dopo la sconfitta: “Non posso considerarlo un passo falso, oggi comunque i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. Si è vista una differenza fisica e mentale: loro venivano da una gara giocata venerdì e noi domenica. Prima o poi paghi la stanchezza, non solo fisica ma mentale. Ci abbiamo provato lo stesso fino alla fine, ma non eravamo lucidissimi nelle scelte. Però ci sta, ne dobbiamo prendere atto. Benfica? Ho visto le statistiche: loro hanno tirato 5 volte e noi due. Forse abbiamo avuto anche più possesso palla. Il Benfica non ci ha sorpreso, non l’abbiamo sottovalutato: noi oggi eravamo questo. Sottovalutarlo significa essere ignoranti e presuntuosi. Sappiamo che il Benfica è un’ottima squadra con ottimi giocatori".