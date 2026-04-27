La lotta Champions è ancora aperta. Corriere dello Sport: "Non finisce qui"

Marotta non ci sta. Il Corriere dello Sport apre con il pugilato sulla gestione arbitrale, e il presidente dell'Inter alza il muro: "Noi estranei". La procura indaga e i nerazzurri si ribellano: «Abbiamo sempre agito nella massima correttezza. Mai indicati direttori di gara sgraditi». L'affondo finale è tutt'altro che soft: «Ho chiesto gli atti ai giocatori dell'Inter? Il governo vuole commissariare il calcio». Una dichiarazione che fotografa la tensione crescente tra le società e gli organi di controllo.

La bagarre Champions non finisce. Il quotidiano romano disegna il campo di battaglia: Milan, Juve, Como e Roma racchiuse in appena sei punti. Il pareggio 0-0 tra il Milan e il Napoli di Conte ha cristallizzato uno status quo che affascina tutti. Il gol annullato a Thuram e la traversa di Saelemaekers gli unici sussulti in una serata dove la prudenza ha dominato. Ogni punto è oro colato: quattro giornate per decidere chi siederà alle tavole europee.

Napoli ha trovato il suo jolly in McTominay: il Corriere dello Sport lo esalta con "L'asso di Conte". Tredici gol finora, il primato personale è ormai a un passo. Lo scozzese ha capito cosa vuole il tecnico leccese e ha iniziato a costruire la sua leggenda in azzurro. La Roma non ha freni: undici gol in quattordici partite di Malen, che fa il vuoto e trasforma ogni occasione. Arezzo vola in Serie B dopo diciannove anni con Bucchi in panchina, 3-1 sulla Torres e ottanta punti in trentasei gare chiudono i giochi amaranto.