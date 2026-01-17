La promessa di Malen, Il Messaggero: "Roma, sono il 9 che stavi cercando"
"La promessa di Malen: 'Roma, sono il 9 che stavi cercando'" scrive quest'oggi Il Messaggero in edicola. Nuovo attaccante per la Roma che ha ufficializzato l'ingaggio di Donyell Malen, ex Ajax, classe '99.
Un nuovo numero 9 per Gasperini. L'olandese non ha dubbi: "Da attaccante puro posso essere più pericoloso e anche dare una mano alla squadra. Cosa mi ha spinto a dire sì alla Roma? La passione dei tifosi, l’ambizione della proprietà e gli obiettivi che il club si è prefissato. È una grandissima squadra".
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c'è anche Fabbian
