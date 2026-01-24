La regola del 6, QS in prima pagina: "L'Inter rimonta contro il Pisa e scappa via"

L'Inter non ha fatto la "stupida" ieri sera a San Siro. Per i primi 23 minuti è arrivata una doccia ghiacciata per i nerazzurri, che hanno permesso il Pisa di portarsi avanti addirittura di due gol a zero, finché i nerazzurri hanno alzato i giri del motore con l'ingresso di Dimarco al posto di Luis Henrique. Da lì è scattata l'operazione remuntada: "L'Inter rimonta contro il Pisa e scappa via", il titolo in taglio alto proposto dal Quotidiano Sportivo.

Da 0-2, Zielinski su rigore ha riaperto la partita, mentre Lautaro ha riportato in parità i conti prima della rete del sorpasso di Pio Esposito con imperioso colpo di testa. Dimarco, Bonny e Mkhitaryan si sono aggiunti al festival del gol nerazzurro nel secondo tempo, così come al tabellino, per sancire definitivamente il +6 sul Milan primo inseguitore.

"Un Milan al Max. Leao e Pulisic il duo anti-Roma", il titolo proposto in taglio basso. Domani all'Olimpico attacco rossonero con i titolarissimi, Fullkrug l'alternativa mentre Saelemaekers è tornato in gruppo.

"SMS Fabregas: 'Non possiamo concedere nulla con il Torino'". Dopo il 3-0 inferto alla Lazio, il Como vuole continuare a stupire e nel ritorno al Sinigaglia dare seguito alla propria marcia verso l'Europa. Appuntamento oggi alle 15 sulle rive del Lago.