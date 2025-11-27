“La Roma non molla niente” la carica di Gasperini nella prima pagina de Il Messaggero

Sfida delicatissima quella che andrà in scena questo pomeriggio all’Olimpico tra la Roma e i danesi del Midtjylland, primi a unica squadra a punteggio pieno della League Phase di Europa League. I giallorossi, primi in solitaria in Serie A, sono ancora a caccia della prima vittoria tra le mura amiche in Europa, ma Gasperini potrà beneficiare del ritorno tra i convocati di Leon Bailey e soprattutto di Paulo Dybala.

Il tecnico piemontese ha parlato alla vigilia del match: “Questa squadra sta bene, ha migliorato il gioco corale, giocare tante partite ci ha fatto crescere e abbiamo più soluzioni. C'è grande personalità, anche in trasferta abbiamo sempre fatto il nostro, e ci sono giocatori forti. Tutto questo mix ci ha portato fin qui, viviamo un buon momento e dobbiamo cercare di protrarre la spinta d’entusiasmo ancora a lungo.

Mercato? Sono delle valutazioni che si fanno: ogni mese può cambiare tutto, vale per tutte le squadre. Il mercato diventa realistico solo a gennaio, non prima: per quanto riguarda noi, sto pensando all'evoluzione di tutti i miei giocatori. Ora, se devo dire, mi sembra ci sia grande fiducia anche da chi gioca meno: bisogna stare attenti a non inserire calciatori tanto per farlo. Vediamo quel che abbiamo, poi valuteremo”.