L'Atalanta passa all'Olimpico. Il Messaggero titola: "Lazio, ora ti resta solo la Coppa Italia"

Non va come avrebbe voluto Maurizio Sarri lo scontro diretto per tenere viva la corsa per un posto in Europa. Termina 0-2 all'Olimpico in favore dell'Atalanta il super match contro i biancocelesti, superati di fronte ad una tifoseria ridotta per la contestazione della piazza. "Lazio, ora ti resta solo la Coppa Italia", la sentenza in prima pagina de Il Messaggero. Con il ko subito in casa, infatti, Gila e compagni si ritrovano a -8 dal Como scivolato settimo dopo la sconfitta a sorpresa con la Fiorentina, mentre la Dea di Palladino ha messo la freccia al sesto posto con 42 punti.

Sono esattamente 29 punti in 14 partite per l'Atalanta, mentre Raffaele Palladino ha commentato: "Se si apre un nuovo campionato? Si è aperto tre mesi fa", le prime parole in conferenza stampa. "Ho sempre detto che il nostro obiettivo era scalare e continueremo a cercare questo, abbiamo fatto un bel percorso con i ragazzi ottenendo risultati importanti. Queste partite servono ad acquisire consapevolezza e la giusta mentalità. Oggi abbiamo affrontato una squadra forte e in salute, allenata bene e siamo stati cinici in una partita equilibrata. La Lazio ha fatto meglio nei primi venti minuti, poi siamo cresciuti e siamo stati bravi a ottenere i tre punti".

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha invece dichiarato: "L'Atalanta è in un periodo così, anche con la Juve in Coppa Italia ha fatto tre tiri e tre gol. Sono contento della prestazione, ho visto la squadra creare e giocare, anche concedere poco. Non si può uscire con delusione da questa partita, né dal punto di vista tecnico né sull'aspetto mentale, abbiamo giocato fino al 95esimo con grande convinzione. Gli episodi decretano la partita, poteva starci il rigore per noi a inizio secondo tempo in maniera casuale come quello loro del primo tempo. La deviazione di Kolasinac non può essere casuale, calcia di piatto quindi è una giocata. Non abbiamo avuto episodi a favore, ma sono contento della mentalità di questa squadra".