Lazio, col Milan finisce 1-0 a San Siro. Il Messaggero in prima pagina: "Sconfitta e furiosa"

La Lazio esce sconfitta contro il Milan nel posticipo del sabato sera per 1-0. A decidere il match di San Siro ci ha pensato la rete di Leao nel secondo tempo ma a far discutere è stato il mancato rigore che l'arbitro ha scelto di non convalidare sul finale di match per fallo di mano di Pavlovic.

Una scelta che ha mandato su tutte le furie la società biancoceleste, che ha scelto di in silenzio stampa dopo il finale della sfida. Nessun tesserato, neanche l'allenatore Maurizio Sarri, parlerà alla stampa nel post partita. L'unico commento è stato attraverso un tweet pubblicato dall'account ufficiale del club capitolino in cui è stato allegato il video del fallo da rigore con su scritto "Stasera niente parole, lasciamo parlare le immagini per noi".

La Roma sarà invece impegnata questa sera in casa, nel big match delle 20:45 contro il Napoli, gara in programma all’Olimpico e valida per la tredicesima giornata di Serie A. Match che potrebbe far volare la formazione allenata da Gian Piero Gasperini, al momento a due lunghezze di distanza dai Campioni d’Italia.