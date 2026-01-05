Lazio ko e in piena emergenza, Il Messaggero in allarme: "Sarri chiede rinforzi"

Un primo tempo a senso unico all'Olimpico ieri ha instradato la vittoria del Napoli ai danni della Lazio: il gol di Spinazzola in apertura susseguito dal raddoppio di Rrahmani ha tagliato le gambe ai biancocelesti, che non hanno saputo trovare la rimonta e alla fine sono caduti sconfitti. "E in piena emergenza. Sarri chiede rinforzi", evidenzia Il Messaggero in prima pagina stamane.

Con Noslin e Marusic espulsi ieri, oltre alla lista gremita di infortunati, il tecnico biancoceleste ha fatto appello al club capitolino di intervenire con forza sul mercato invernale. Mentre Castellanos ha già spiccato il volo a Londra, per firmare con il West Ham. "Ho fatto una riunione con il direttore Fabiani, abbiamo dei ruoli scoperti. Sì, ho fatto qualche nome ma per capire le caratteristiche del calciatore che voglio. Ma poi dipende da loro, dal club". Salvo poi precisare il peso dei profili individuati: "Ho richiesto nomi importanti".