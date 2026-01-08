Le aperture dei quotidiani nazionali e locali di oggi, giovedì 8 gennaio

Sono i risultati maturati nel 19º turno di Serie A a rubare le prime pagine dei giornali dei maggiori quotidiani sportivi, nazionali e locali di oggi, giovedì 8 gennaio. In particolare grande attenzione rivolta alla lotta scudetto, in il pareggio del Napoli che consente ad un Inter vittoriosa di allungare in classifica.

I partenopei, al Maradona, non sono andati oltre il 2-2 contro l’Hellas Verona, arrivato in rimonta dopo che a Frese e Orban hanno risposto McTominay e capitan Di Lorenzo. Polemiche nel post partita per il rigore con cui l’attaccante scaligero ha realizzato il raddoppio e per un rigore annullato a Hojlund per fallo di mano. In serata non sbaglia, invece, l’Inter, che nella fitta nebbia del Tardini di Parma ci mette un po a stappare la gara e alla fine ci riesce a fine primo tempo con un gol di Dimarco e chiude i conti in pieno recupero di secondo tempo con Marcus Thuram, allungando a +4 sugli azzurri. Stasera vedremo se il Mila riuscirà a restare agganciato al treno Inter, ospitando a San Siro nel posticipo il Genoa.

Nelle altre sfide si ieri, pareggio ricco di colpi di scena tra la Lazio e la Fiorentina, che dopo essersi “colpite” con Cataldi e Gosens nei 90 minuti, trovano un altro gol a testa - entrambe su rigore - in pieno extra time di ripresa. Vittoria importantissima in trasferta per l’Atalanta sul campo del Bologna e dell’Udinese su quello del Torino.