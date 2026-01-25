Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, domenica 25 gennaio
Il ritorno della Serie A è uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, domenica 25 gennaio. Giornata particolarmente importante, con due big match che possono essere fondamentali per lo sviluppo della stagione: alle 18.00 la Juventus di Spalletti riceve la visita del Napoli di Conte, mentre alle 20.45 va in scena il confronto tra Roma e Milan.
Sono tre invece le sfide andate in scena ieri. Si parte dal tennistico 6-0 che il rampante Como di Fabregas ha inflitto ad un Torino ormai allo sbando (a rischio la posizione di Baroni). Nel pomeriggio il Cagliari ha vinto sul campo della Fiorentina, mentre in serata ecco uno scialbo 0-0 tra Lecce e Lazio.
Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Roma, difendere il quarto posto e sfatare il tabù dei big match: i due obiettivi per la sfida al Milan
