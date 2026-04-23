Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, giovedì 23 aprile

Il mercato che incombe e la Coppa Italia rappresentano due dei temi principali delle prime pagine di oggi, giovedì 23 aprile. In casa Inter Calhanoglu, reduce dalla doppietta al Como, è diventato incedibile: il turco è pronto a rinnovare. La Juventus vuole Alisson tra i pali e Bernasconi per quanto riguarda le corsie esterne, mentre il Milan cerca Goretzka come colpo a parametro zero e non molla la pista Vlahovic. Parla Pavlovic, difensore rossonero e compagno di Nazionale del centravanti: "Se sta bene, è tra i migliori del mondo".

Per quanto riguarda la coppa, abbiamo la seconda finalista: si tratta della Lazio, che ieri sera ha battuto l'Atalanta ai calci di rigore dopo che nei 120' era finita 1-1 (in rete Romagnoli e Pasalic). Grande protagonista il giovane portiere Motta, che ha parato 4 penalty consecutivi. La squadra di sarri sfiderà dunque l'Inter.