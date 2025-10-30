Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, giovedì 30 ottobre
Il turno infrasettimanale di Serie A rappresenta uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, giovedì 30 ottobre. Nella giornata di ieri c'era grande curiosità attorno a Roma e Inter, chiamate a dare una risposta al Napoli per motivi diversi (i giallorossi per non perdere il primato, i nerazzurri per archiviare il 3-1 del Maradona di sabato scorso). Successi per entrambe: la squadra di Gasp ha battuto 2-1 il Parma, quella di Chivu ha annientato la Fiorentina per 3-0.
Da segnalare anche il 3-1 della Juventus sull'Udinese. Brambilla dunque svolge al meglio il suo compito, nell'attesa dell'ufficialità dell'ingaggio di Luciano Spalletti. Continua a stupire la Cremonese, che vince 0-2 in casa del Genoa. Finisce 0-0, invece, tra Bologna e Torino. Oggi si chiude il quadro, con Cagliari-Sassuolo e Pisa-Lazio.
