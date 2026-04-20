Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 20 aprile 2026

Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani spicca la vittoria del Milan, che ha ritrovato il secondo posto grazie alla vittoria conquistata di misura in casa del Verona. Un successo determinante per il Diavolo, trascinato dal gol di Rabiot e sempre più vicino a raggiungere l'obiettivo della qualificazione in Champions League. Vola pure la Juventus, che ha blindato il quarto posto prendendo ancor più margine rispetto alle inseguitrici.

I bianconeri infatti sono riusciti a raccogliere la terza vittoria di fila in campionato, battendo anche il Bologna con le reti di David e Thuram. Juve che quindi si è portata a quota 63, allungando a +5 su Como e Roma. In primo piano pure l'Inter, che punterà a chiudere al meglio la stagione con la conquista di due trofei. I nerazzurri sono praticamente a un passo dalla vittoria del loro ventunesimo Scudetto ma sono in corsa anche in Coppa Italia.

La strada verso la finale passerà dalla semifinale di ritorno in programma domani contro il Como, atteso a San Siro dopo lo 0-0 del Sinigaglia. Chi passerà si giocherà il trofeo contro Atalanta o Lazio, avversarie nel match previsto mercoledì a Bergamo. Tanta voglia anche per nerazzurri e capitolini, che puntano con forza alla Coppa Italia anche per qualificarsi alla prossima edizione dell'Europa League, un obiettivo difficile da raggiungere attraverso il campionato.