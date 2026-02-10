Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedì 10 febbraio

Le polemiche legate al mondo arbitrale e all'utilizzo del VAR trovano spazio sulle prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi, martedì 10 febbraio 2026, e che vi proponiamo in calce. Non piace l'utilizzo del VAR e sono tante le società che si lamentano per come viene utilizzato. Secondo Tuttosport, ad esempio, la Juventus è la squadra più penalizzata.

Spazio anche alla fuga dell'Inter, attesa poi nel prossimo weekend dal derby d'Italia contro la Juventus, e al calcio giocato con le vittorie importantissime in chiave europea di Atalanta e Roma, rispettivamente contro Cremonese e Cagliari per 2-1 e 2-0, nei due match giocati lunedì.