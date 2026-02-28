Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 28 febbraio

Le prime pagine dei quotidiani sportivi italiani portano al centro dell’attenzione la delicata fase che stanno vivendo diverse panchine e la costruzione dei progetti tecnici in Serie A. Il Torino resta al centro delle riflessioni sul futuro dell’allenatore: dopo un avvio di stagione complicato i granata lavorano sulla salvezza, ma in parallelole testate rilanciano nomi e scenari per il dopo stagione. Il possibile ritorno di un tecnico di esperienza in Serie A viene accostato al club piemontese e, in un dibattito che coinvolge nomi noti, emergono indicazioni di preferenza per tecnici già affermati, con l’obiettivo di dare stabilità al progetto e tirare fuori la squadra dalla lotta per non retrocedere.

In casa Juventus, invece, l’attenzione è legata alla costruzione del futuro e alla conferma della guida tecnica. La società e l’allenatore sono vicini a una fumata bianca per il prolungamento di contratto, con un vertice programmato per la prossima settimana. Il tecnico vuole garanzie sul progetto e sullo staff, e la dirigenza pare pronta ad accontentare le sue richieste, intervenendo con rinforzi mirati e figure specialistiche per completare l’organico. Tra le priorità di mercato spuntano nomi importanti per rinforzare il reparto difensivo e il centrocampo, mentre l’attacco dovrebbe poggiare sulla coppia già presente, con la conferma dell’attaccante di riferimento.

Sul fronte Roma–Juve, la tensione per la partita di Champions si respira anche nei commenti di diversi protagonisti, con riflessioni sulla pressione e sulla gestione delle grandi sfide europee. In generale, il tema tecnico e tattico domina i ragionamenti delle prime pagine: c’è la ricerca di equilibrio tra continuità di progetto e la necessità di risultati immediati, con riflessi importanti sul destino di allenatori e sulle strategie societarie in vista del prosieguo della stagione.