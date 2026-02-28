Lazio, l'iniziativa di Lotito, Il Messaggero: "Invitati gli studenti per riempire l'Olimpico"

"Lotito invita gli studenti all'Olimpico per riempire gli spalti mercoledì sera" scrive Il Messaggero in edicola quest'oggi. I tifosi della Lazio continuano a boicottare le partite casalinghe in segno di protesta contro la gestione del presidente Lotito, con bassissime vendite di biglietti per la semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Atalanta (mercoledì alle 21): solo 300 in vendita libera e meno di 2.000 in prelazione su 29.000 abbonati.

Lotito, convinto di una "regia criminale" dietro il dissenso, testimonierà il 5 marzo davanti alla commissione Antimafia e ha invitato gratuitamente quattro scuole romane (studenti, docenti e familiari) per riempire l'Olimpico, scatenando nuove polemiche tra tifosi e ultras che in passato avevano invocato prezzi più bassi. La società difende l'iniziativa come prassi consolidata.

"La Lazio èlieta di invitare gratuitamente il nostro istituto per la costante vicinanza e collaborazione dimostrata verso gli studenti-atleti. L’invito è esteso a studenti, docenti, personale ATA e rispettivi familiari, offrendo l’opportunità di partecipare a un evento sportivo di grande rilievo nazionale", si legge nella circolare, di dominio pubblico.