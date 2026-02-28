Tabù Como, Lecce a caccia dell’impresa. Quotidiano di Puglia: "Mai una gioia con Fabregas"

Dal confronto con l’Inter a quello con il Como, per il Lecce un altro ostacolo di alto livello. I giallorossi affrontano al Sinigaglia la squadra di Cesc Fabregas, sesta forza del campionato e lanciata verso un obiettivo europeo dopo investimenti importanti della proprietà Hartono.

I precedenti non sorridono ai salentini: tre sfide contro il tecnico spagnolo, tre sconfitte e zero gol segnati. Il Como ritrova Nico Paz, autore di 9 reti e 6 assist, mentre dovrà fare a meno degli infortunati Baturina e Addai. Un rientro pesante quello del fantasista argentino, chiamato a fare la differenza.

Nel Lecce Di Francesco scioglierà i dubbi solo a ridosso del match. Gandelman resta in forte dubbio dopo una settimana complicata, anche se si è allenato in rifinitura. In attacco è aperto il ballottaggio tra Cheddira e Stulic, con l’italo-marocchino leggermente favorito. In difesa Siebert prenderà il posto di Gaspar accanto a Tiago Gabriel.

Il tecnico chiede lucidità e concentrazione, senza pensare alla diffida di alcuni elementi chiave: "La partita più importante, in questo momento, è quella che giochiamo a Como". Il Lecce cerca punti salvezza contro una delle squadre più in forma, con la consapevolezza che servirà una prova di livello per spezzare il tabù Fabregas.