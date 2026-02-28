Roma-Juventus per la Champions e anche sul mercato, La Stampa: "Eurosfida"

"Eurosfida" scrive La Stampa nella sua sezione sportiva odierna. Domani lo scontro per la Champions, ma è Roma-Juve anche sul mercato. Domani sera Roma e Juventus si giocano una bella fetta di stagione, il quarto posto rimane il vero obiettivo da non fallire: se Inter e Milan sembrano ormai troppo lontane, guardando la classifica sono cinque le squadre in cinque punti che corrono per gli altri due posti Champions, incluse Napoli, Como e Atalanta.

Ma il duello tra Roma e Juventus si allarga anche al calciomercato: Senesi piace a tutti, Gasp pensa a Koopmeiners, Spalletti a Celik e Pellegrini. La Juve avrebbe consolidato una posizione di vantaggio per ingaggiare Celik a parametro zero.

La Roma per il rinnovo non va oltre l’offerta da 2,8 milioni, lui ne chiede almeno uno in più, bianconeri in pole position ma mezza Europa è interessata. Ai bianconeri sarebbe stato offerto anche Lorenzo Pellegrini, altro parametro zero.