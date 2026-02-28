Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Derby italiano Roma-Bologna in Coppa, Il Romanista in apertura: "NEuropa League"

Derby italiano Roma-Bologna in Coppa, Il Romanista in apertura: "NEuropa League"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:48Rassegna stampa
Antonio Parrotto

"NEuropa League" scrive Il Romanista in apertura quest'oggi. Dall'urna dell'UEFA agli ottavi esce il Bologna (e un tabellone difficile): si gioca il 12 al Dall'Ara, ma i romani non potranno andare perché non sono liberi di viaggiare sul territorio nazionale per il divieto imposto dal ministero dell'Interno che vale in Italia e non in Europa.

Andata al Dall’Ara giovedì 12 marzo, ritorno all'Olimpico sette giorni dopo, chi passa il turno affronterà Lille o Aston Villa. Il commento di Massara: "Sfida tosta, ma bella da giocare".

Intanto Gasperini pensa al campionato e alla sfida con la Juventus dell'ex Luciano Spalletti in programma domani sera allo stadio Olimpico: "Gasp, quanti pensieri". Juve con la difesa a 3 o a 4? A Trigoria si studia il modulo giusto. Perin dovrebbe essere confermato in porta, Bremer c'è. Dybala vicino al rientro, Soulé invece dà forfait.

Articoli correlati
L'urna di Nyon ha parlato, La Repubblica Bologna: "Esce la Roma, il sorteggio peggiore"... L'urna di Nyon ha parlato, La Repubblica Bologna: "Esce la Roma, il sorteggio peggiore"
Roma-Juventus per la Champions e anche sul mercato, La Stampa: "Eurosfida" Roma-Juventus per la Champions e anche sul mercato, La Stampa: "Eurosfida"
L'8 marzo il derby, prima però c'è il Genoa. QS in apertura: "Inter, missione da... L'8 marzo il derby, prima però c'è il Genoa. QS in apertura: "Inter, missione da Scudetto"
Altre notizie Rassegna stampa
Fiorentina, dilemma Conference. La Repubblica Firenze: "Un’altra finale è possibile... Fiorentina, dilemma Conference. La Repubblica Firenze: "Un’altra finale è possibile ma prima la A"
Lecce, a Como per punti pesanti. L’Edicola del Sud: "Il Lecce ci prova" Lecce, a Como per punti pesanti. L’Edicola del Sud: "Il Lecce ci prova"
Genoa, una serata di gala a San Siro. La Repubblica Genova: "Resta a casa Norton-Cuffy"... Genoa, una serata di gala a San Siro. La Repubblica Genova: "Resta a casa Norton-Cuffy"
Ex al Mapei, incroci e ricordi. Gazzetta di Modena: "Sassuolo-Atalanta e le porte... Ex al Mapei, incroci e ricordi. Gazzetta di Modena: "Sassuolo-Atalanta e le porte girevoli"
Al Sinigaglia c'è il Lecce, La Provincia di Como: "Fabregas: 'Avanti ancora'" Al Sinigaglia c'è il Lecce, La Provincia di Como: "Fabregas: 'Avanti ancora'"
Atalanta, svolta europea. Corriere di Bergamo: "Impresa col Borussia, ora la forza... Atalanta, svolta europea. Corriere di Bergamo: "Impresa col Borussia, ora la forza della consapevolezza"
Vlahovic verso il rientro, La Repubblica Torino: "Dusan, la carta Juve per la volata... Vlahovic verso il rientro, La Repubblica Torino: "Dusan, la carta Juve per la volata Champions"
Pisa, calendario definito. Il Tirreno: "Sfida con la Juventus il 7 marzo. Cagliari... Pisa, calendario definito. Il Tirreno: "Sfida con la Juventus il 7 marzo. Cagliari e Como di domenica"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Le più lette
1 Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 febbraio
3 Teun Koopmeiners, 60 milioni di aspettative disattese. In estate può finire sul mercato
4 Sampdoria, Gregucci: "La B chiede compattezza. Contestazione? Rispetto le opinioni"
5 Il rinnovo e poi l'arrivederci: Girelli saluta la Juventus per coronare il 'sogno americano'
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, le probabili formazioni di tutte le gare valide per il 27° turno di Serie A
Immagine top news n.1 Champions League, il tabellone e tutto quello che c'è da sapere sul percorso dell'Atalanta
Immagine top news n.2 Europa League, il tabellone e tutto quello che c'è da sapere sul derby fra Roma e Bologna
Immagine top news n.3 Bentornato Folorunsho: gol da centrocampo al rientro dopo due mesi. E quel bacio di Pisacane
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica: il Cagliari sale a +6 sulla terzultima, Parma a un punto dalla Lazio
Immagine top news n.5 Il gol dell'ex di Oristanio risponde al golazo di Folorunsho: Parma-Cagliari 1-1 è un vero show
Immagine top news n.6 Chi è Carlos Henrique Raposo, il calciatore-truffatore citato da Dargen D'Amico a Sanremo
Immagine top news n.7 Dietrofront Napoli, Anguissa non sarà convocato contro il Verona: è prevalsa la prudenza
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9 Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
Immagine news podcast n.2 Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter?
Immagine news podcast n.3 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
Immagine news podcast n.4 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma-Juve, una sfida decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Juve, dopo la Champions sarà dura contrastare questa Roma"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Roma favorita con la Juve. Inter, più difficile col Genoa che il derby"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, rinnovo con la Juve ad una condizione. Retroscena: blitz di Elkann dopo la Champions
Immagine news Serie A n.2 Altro che strapagato: Thiaw per il Newcastle si sta trasformando in un grande affare
Immagine news Serie A n.3 Lorenzo Lucca come Douglas Luiz? A giugno può tornare al Napoli dal Nottingham
Immagine news Serie A n.4 Haaland ritrova Leeds, trappola West Ham per il Liverpool? Premier League, il programma
Immagine news Serie A n.5 Milan, cercasi bomber: Guirassy intriga, ostacolo clausola. Ma lui vuole cambiare aria
Immagine news Serie A n.6 Napoli, a Verona senza margine d'errore: slitta il rientro di Anguissa e McTominay
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Samp ko col Bari, Salvatore Esposito: "Ci è girata contro. Qui sento addosso responsabilità"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, prosegue la 27ª giornata: Spezia-Reggiana e Avellino-Juve Stabia i match clou
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Spezia-Reggiana: il treno salvezza passa dal Picco, Artistico sfida Gondo
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Sudtirol-Venezia: al Druso passano punti pesantissimi
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Avellino-Juve Stabia: vespe al Partenio in grande emergenza
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Modena-Padova: sfida da playoff al Braglia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, prosegue la 29ª giornata: si chiude il Girone A. In campo Ascoli, Perugia e Trapani
Immagine news Serie C n.2 Olidata smentisce l'interesse per la Salernitana: "Nessun negoziato in corso"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, Rabbi non basta al Cittadella. Colpo salvezza della Pergolettese: Triestina ko
Immagine news Serie C n.4 Il Livorno firma una collaborazione con la Federcalcio di Malta: i dettagli dell'accordo
Immagine news Serie C n.5 Doppio colpo dalla Serie D per l'attacco della Samb: ecco Maspero jr e Semprini
Immagine news Serie C n.6 La Pergolettese guarda al futuro: blindato fino al 2028 il giovane terzino Roversi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Genoa, dominio nerazzurro a San Siro
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Verona-Napoli, obbligo di reagire per entrambe
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Cagliari, i ducali inseguono le quattro vittorie di fila
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Il rinnovo e poi l'arrivederci: Girelli saluta la Juventus per coronare il 'sogno americano'
Immagine news Calcio femminile n.2 La NWSL sempre più tinta d'azzurro: in sei mesi sono quattro le azzurre approdate negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Quindici trofei, 241 presenze e 150 reti. I numeri e i primati di Girelli alla Juventus
Immagine news Calcio femminile n.4 Girelli ai tifosi della Juve: "Certe occasioni o le prendi o rischi di non viverle più"
Immagine news Calcio femminile n.5 Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve e Girelli è arrivato il momento dell'arrivederci. L'attaccante rinnova e vola negli Stati Uniti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…