Derby italiano Roma-Bologna in Coppa, Il Romanista in apertura: "NEuropa League"
"NEuropa League" scrive Il Romanista in apertura quest'oggi. Dall'urna dell'UEFA agli ottavi esce il Bologna (e un tabellone difficile): si gioca il 12 al Dall'Ara, ma i romani non potranno andare perché non sono liberi di viaggiare sul territorio nazionale per il divieto imposto dal ministero dell'Interno che vale in Italia e non in Europa.
Andata al Dall’Ara giovedì 12 marzo, ritorno all'Olimpico sette giorni dopo, chi passa il turno affronterà Lille o Aston Villa. Il commento di Massara: "Sfida tosta, ma bella da giocare".
Intanto Gasperini pensa al campionato e alla sfida con la Juventus dell'ex Luciano Spalletti in programma domani sera allo stadio Olimpico: "Gasp, quanti pensieri". Juve con la difesa a 3 o a 4? A Trigoria si studia il modulo giusto. Perin dovrebbe essere confermato in porta, Bremer c'è. Dybala vicino al rientro, Soulé invece dà forfait.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.