L'urna di Nyon ha parlato, La Repubblica Bologna: "Esce la Roma, il sorteggio peggiore"

"Esce la Roma, il sorteggio peggiore" scrive La Repubblica Bologna in edicola quest'oggi. L'urna di Nyon ha parlato: le strade per Istanbul passano da Roma. Un'urna poco fortunata porta il Bologna a giocarsi tra il 12 e il 19 marzo la storica chance di guadagnarsi i quarti di Europa League nello stadio dove più s'è stati felici. Chi passa il turno affronterà Lille o Aston Villa.

Bologna-Roma di Europa League sarà la partita numero 21 nella storia del calcio europeo, tra formazioni italiane impegnate nelle competizioni UEFA. Ancora un incrocio tutto italiano, come nella precedente edizione, quando ai quarti ci fu la sfida tra Roma e Milan, vinta dai giallorossi.

Il Direttore Sportivo Marco Di Vaio ha commentato così il sorteggio degli Ottavi di Europa League: “La Roma è una grandissima squadra, ci giocheremo questo derby italiano, sapendo che è sempre particolare giocare contro una formazione del proprio Paese nelle Coppe europee".