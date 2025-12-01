Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di lunedì 1 dicembre 2025

I principali quotidiani sportivi italiani in prima pagina si concentrano sul Napoli, che ha vinto il big match della tredicesima giornata. Gli azzurri infatti si sono imposti di misura in casa della Roma, beffata dal gol di Neres all'Olimpico. Un successo utile agli azzurri per volare in testa alla classifica con 28 punti, gli stessi conquistati dal Milan. Nelle zone alte della classifica tuttavia si rilancia l'Inter, che si è presa il terzo posto insieme alla Roma.

I nerazzurri infatti sono passati per 0-2 in casa del Pisa, beffato dalla doppietta di Lautaro Martinez, nuovo capocannoniere della Serie A con 6 reti all'attivo. Ennesimo tonfo invece per la Fiorentina, ancora a secco di successi e battuta dall'Atalanta. Una situazione piuttosto delicata quella vissuta dai viola, che vedono lo spettro della Serie B. Si rilancia invece a quota 16 l'Atalanta, che fa un passo in avanti dopo il ko subito a Napoli.

I quotidiani tuttavia si concentrano anche sulla Juventus e su Kenan Yildiz, autentica risorsa della formazione di Luciano Spalletti. In primo piano infine il posticipo della tredicesima giornata di Serie A, che questa sera metterà di fronte Bologna e Cremonese nella sfida in programma al Dall'Ara. Un successo, permetterebbe ai felsinei di volare a quota 27 insieme a Roma e Inter.